Uber: partenariat stratégique avec WeRide aux Emirats

(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un partenariat stratégique avec WeRide, un leader des technologies de conduite autonome, visant à intégrer ses véhicules autonomes sur la plateforme Uber, en commençant par les Émirats arabes unis.



Le partenariat devrait être lancé d'abord à Abu Dhabi plus tard cette année. Lorsqu'un passager demandera une course admissible sur l'application Uber, il pourra se voir offrir la possibilité de la faire exécuter par un véhicule autonome WeRide.



En juillet 2023, WeRide a obtenu la première et la seule licence nationale des Émirats arabes unis pour ses véhicules autonomes, ce qui lui permet de les tester et de les exploiter sur les routes publiques de l'ensemble de ce pays du Golfe.





