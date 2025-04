Uber: partenariat pour la mobilité autonome à Dubaï information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Uber Technologies et son partenaire technologique WeRide annoncent un partenariat avec l'Autorité des routes et des transports (RTA) de Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour le développement de la mobilité autonome dans cet Emirat.



Dans le cadre de l'accord, Uber et RTA collaboreront sur des programmes pilotes, en tirant parti de la technologie d'Uber pour 'mettre en relation les passagers avec les véhicules autonomes tout en garantissant une expérience transparente et conviviale'.



'Le partenariat explorera également les informations sur les données, les protocoles de sécurité et les cadres réglementaires pour soutenir une transition en douceur vers la mobilité autonome à Dubaï', ajoute la plateforme de services en ligne.





Valeurs associées UBER TECH 73,000 USD NYSE +0,14%