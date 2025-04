Uber: partenariat avec VW autour de l'ID.Buzz aux USA information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 15:28









(CercleFinance.com) - Volkswagen et Uber ont annoncé jeudi le lancement d'un partenariat stratégique de long terme visant à déployer une version autonome de l'ID.Buzz, l'héritier électrique du fameux Combi de la marque allemande, sur le marché américain.



Dans un communiqué, les deux groupes précisent qu'une phase de test devrait débuter à la fin de l'année, avec l'objectif de proposer de premières courses à Los Angeles sur la plateforme Uber dans le courant de l'année 2026.



Il est prévu que des conducteurs humains soient présents à bord des véhicules durant les phases initiales d'essais et de lancement afin d'aider à affiner la technologie et à garantir la sécurité des passagers.



Au total, Volkswagen et Uber prévoient de déployer plusieurs milliers d'ID. Buzz AD aux Etats-Unis au cours de la décennie à venir.





Valeurs associées UBER TECH 75,230 USD NYSE +2,05%