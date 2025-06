Uber: nouveau partenariat avec Dick's Sporting Goods information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - Uber Technologies et Dick's Sporting Goods annoncent un nouveau partenariat qui apportera la large sélection d’articles, vêtements, chaussures et équipements de sports de ce groupe de distribution sur la plateforme Uber Eats. Avec plus de 800 magasins Dick's Sporting Goods et Golf Galaxy aux Etats-Unis disponibles sur Uber Eats à partir de cette semaine, les clients peuvent profiter d’une livraison pratique, sur demande ou programmée des produits du détaillant, le tout en appuyant sur un bouton. 'Pour célébrer le lancement, les utilisateurs nouveaux et existants d’Uber Eats peuvent profiter d’une réduction allant jusqu’à 30% sur une sélection d’articles de sport, d’accessoires de sport et d’équipements de plein air', ajoutent-ils.

