Uber lance un service de taxis aériens électriques avec Joby Aviation
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 15:34
Les premiers vols commerciaux sont prévus à Dubaï d'ici la fin de l'année, marquant une étape clé du partenariat entre les deux groupes.
Les deux sociétés collaborent depuis 2019 et envisagent un déploiement progressif sur plusieurs marchés internationaux, dont New York, Los Angeles, le Royaume-Uni et le Japon.
Les utilisateurs pourront sélectionner l'option Uber Air dans l'application, avec une réservation intégrée incluant les trajets au sol via Uber Black.
L'appareil électrique de Joby peut transporter jusqu'à quatre passagers et couvrir 100 miles par charge. Il est piloté par un pilote de ligne certifié.
Conçu pour l'environnement urbain, il dispose de six hélices, d'un décollage vertical et d'un profil acoustique adapté aux centres-villes.
Joby a parcouru plus de 50 000 miles d'essais en vol et a entamé la phase finale de certification auprès de la FAA avant un lancement commercial aux États-Unis.
" Avec Uber Air, les passagers pourront réserver le taxi aérien électrique de Joby grâce à une expérience simple et familière ", déclare Sachin Kansal, directeur produit chez Uber.
" En nous associant à Uber, nous rendons ce nouveau mode de transport familier et accessible ", ajoute Eric Allison, directeur produit chez Joby.
Valeurs associées
|72,465 USD
|NYSE
|+1,51%
0 commentaire
