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Uber lance ses trajets en voiture autonome à Zagreb, une première en Europe
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 21:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N , Verne et Pony.ai PONY.O ont annoncé mercredi avoir lancé des trajets autonomes à Zagreb, faisant ainsi de la capitale croate la première ville européenne où les utilisateurs peuvent réserver un véhicule autonome via l'application Uber.

Voici plus de détails:

* Actuellement, les usagers peuvent réserver des robotaxis dans les principaux quartiers de Zagreb, notamment dans le centre-ville. La disponibilité du service et la couverture géographique devraient s’étendre progressivement, ont indiqué les entreprises.

* Au cours de la phase initiale, un opérateur titulaire d’un permis sera présent à bord pour surveiller le véhicule, tandis que les entreprises travaillent à la mise en place d’un fonctionnement entièrement autonome, ont-elles précisé.

* La société chinoise de robotaxis Pony.ai fournit la technologie de conduite autonome, tandis que la start-up croate Verne est propriétaire de la flotte et opérateur du service, et qu’Uber intègre ce service à sa plateforme de VTC.

* Ce lancement marque une nouvelle étape dans le partenariat annoncé en mars , les entreprises prévoyant d’étendre le service à d’autres villes européennes.

* Les usagers peuvent réserver le service en demandant une course UberX ou Comfort via l’application Uber, qui affichera les détails du véhicule et les instructions lorsqu’une voiture autonome sera disponible.

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