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Uber lance avec MOIA America des tests de validation sur route de véhicules ID autonomes à Los Angeles
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 14:41

MOIA America, une société du groupe Volkswagen spécialisée dans la technologie de mobilité autonome, et Uber Technologies, ont annoncé le début des tests de validation sur route de véhicules ID autonomes à Los Angeles.

MOIA prévoit d'étendre sa flotte pendant la phase de test à plus de 100 véhicules autonomes qui sont dotés d'opérateurs humains à bord pour superviser la validation autonome de la technologie des véhicules. Des trajets sur la plateforme Uber sont prévus pour la fin de 2026.

" En combinant la solution clé en main de mobilité autonome de MOIA avec le réseau mondial d'Uber, MOIA America crée une voie évolutive vers des services de covoiturage autonome, en commençant par Los Angeles et en s'étendant à d'autres marchés dans les années à venir. " a déclaré Sascha Meyer, directeur commercial de Volkswagen Autonomous Mobility.

MOIA America et Uber prévoient d'étendre une flotte de milliers de véhicules autonomes ID. Buzz sur plusieurs marchés américains.

" En combinant la version autonome du véhicule emblématique ID. Buzz de Volkswagen avec la technologie autonome avancée du MOIA et la plateforme mondiale d'Uber, nous posons les bases pour apporter des trajets autonomes à davantage de passagers à Los Angeles et, avec le temps, dans les villes du monde entier. " a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.

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