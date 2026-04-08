Uber lance avec MOIA America des tests de validation sur route de véhicules ID autonomes à Los Angeles
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 14:41
MOIA prévoit d'étendre sa flotte pendant la phase de test à plus de 100 véhicules autonomes qui sont dotés d'opérateurs humains à bord pour superviser la validation autonome de la technologie des véhicules. Des trajets sur la plateforme Uber sont prévus pour la fin de 2026.
" En combinant la solution clé en main de mobilité autonome de MOIA avec le réseau mondial d'Uber, MOIA America crée une voie évolutive vers des services de covoiturage autonome, en commençant par Los Angeles et en s'étendant à d'autres marchés dans les années à venir. " a déclaré Sascha Meyer, directeur commercial de Volkswagen Autonomous Mobility.
MOIA America et Uber prévoient d'étendre une flotte de milliers de véhicules autonomes ID. Buzz sur plusieurs marchés américains.
" En combinant la version autonome du véhicule emblématique ID. Buzz de Volkswagen avec la technologie autonome avancée du MOIA et la plateforme mondiale d'Uber, nous posons les bases pour apporter des trajets autonomes à davantage de passagers à Los Angeles et, avec le temps, dans les villes du monde entier. " a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.
Valeurs associées
|75,120 USD
|NYSE
|+4,73%
A lire aussi
-
La Corée du Nord a tiré des missiles balistiques à courte portée a deux reprises mercredi, selon l'armée sud-coréenne, qui a fait état d'un lancement similaire survenu la veille. L'armée a dit avoir détecté dans la matinée "plusieurs missiles balistiques non identifiés ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mercredi, poussant un soupir de soulagement après l'annonce d'une trêve de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran en contrepartie d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite
-
La banque publique d'investissement Bpifrance a apporté 2,5 milliards d'euros d'aides, de prêts et de capital au secteur de la santé en 2025, une hausse de 40% par rapport à l'année précédente, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué. "Bpifrance continuera ... Lire la suite
-
États-Unis/Banques: Hausse des bénéfices en vue au T1 avec le M&A, mais la guerre en Iran pèse sur les perspectives
Selon les estimations des analystes, les grandes banques américaines devraient publier des résultats trimestriels en hausse soutenus par la solidité des revenus d’intérêts et des commissions de banque d'investissement, mais les investisseurs scruteront surtout ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer