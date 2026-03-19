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Uber investit jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans Rivian pour les robotaxis
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 13:49

Uber renforce sa stratégie dans la conduite autonome avec un investissement majeur dans Rivian. Le partenariat prévoit le déploiement de dizaines de milliers de robotaxis en Amérique du Nord et en Europe d'ici 2031.

Uber a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars dans le constructeur de véhicules électriques Rivian, avec un premier apport de 300 millions de dollars sous réserve des autorisations réglementaires. L'accord prévoit l'achat de 10 000 versions autonomes du futur SUV électrique R2, avec une option pouvant porter ce volume à 50 000 unités. Ces véhicules seront déployés progressivement dans 25 villes aux États-Unis, au Canada et en Europe, avec des premiers lancements attendus à San Francisco et Miami à partir de 2028.

Les robotaxis seront proposés exclusivement via la plateforme Uber, dans le cadre d'une stratégie visant à accélérer son positionnement sur ce marché en forte croissance. L'annonce a été bien accueillie par les investisseurs, l'action Rivian progressant d'environ 8% en préouverture, tandis que celle d'Uber restait stable. Le directeur général Dara Khosrowshahi a mis en avant l'approche intégrée de Rivian, combinant conception des véhicules, logiciels et capacités industrielles.

Ce partenariat s'inscrit dans un regain d'intérêt pour les véhicules autonomes, un marché estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars mais encore marqué par des incertitudes. Rivian poursuit ainsi le développement de ses technologies, notamment en s'appuyant sur les avancées en intelligence artificielle et en semi-conducteurs. Uber multiplie de son côté les alliances dans ce domaine, face à une concurrence dominée par Waymo, filiale d'Alphabet, et renforcée par des acteurs comme Zoox, Stellantis ou Nvidia.

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