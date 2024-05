Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: hausse de 82% de l'EBITDA ajusté au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Uber Technologies publie une perte nette part du groupe creusée à 654 millions de dollars au titre des trois premiers mois de 2024, mais un EBITDA ajusté de 1,38 milliard, en hausse de 82% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 15% à plus de 10,1 milliards de dollars, pour des réservations brutes en croissance de 20% à près de 37,7 milliards (+21% à devises constantes, dont +26% pour les services de mobilité et +17% pour les livraisons).



Pour le deuxième trimestre 2024, la plateforme des services prévoit un EBITDA ajusté de 1,45 à 1,53 milliard de dollar, en croissance de 58 à 67%, et des réservations brutes entre 38,75 et 40,25 milliards (+18 à 23% à devises constantes).





