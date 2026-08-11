 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uber Freight indique qu'elle mène une enquête sur un incident informatique à la suite d'allégations de pirates informatiques
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 21:40
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour ajouter davantage de détails et de contexte tout au long du texte)

Uber Freight enquête actuellement sur un incident de sécurité des données impliquant un accès non autorisé à une partie de ses systèmes et de ses bases de données, a déclaré mardi un porte-parole de l'entreprise.

« Cela n’a eu aucun impact sur les activités commerciales d’Uber Freight, qui se poursuivent normalement sans interruption », a déclaré le porte-parole Sam Hallock. « Nos systèmes sont sécurisés et pleinement opérationnels. »

Uber figurait parmi les dizaines d’entreprises et d’institutions financières américaines de premier plan ciblées dans le cadre d’une vague de tentatives d’extorsion ces dernières semaines, a rapporté Reuters le 6 août .

Voici quelques détails supplémentaires:

* M. Hallock a indiqué dans un e-mail que l’incident avait été « identifié, maîtrisé et résolu », et que l’entreprise « avait immédiatement fait appel aux forces de l’ordre fédérales ».

* Un groupe de pirates se faisant appeler « Helix » a publié sur son site web le 6 août ce qu’il prétendait être près d’un million de fichiers d’Uber Freight. M. Hallock n’a pas précisé si les données publiées par les pirates étaient authentiques, à quel moment l’entreprise avait été informée de la violation par les pirates, ni si l’entreprise avait eu des échanges avec ces derniers.

* Helix est l’un des nombreux noms associés à une série d’activités de piratage très médiatisées visant un large éventail de grandes entreprises, a indiqué Google Threat Intelligence dans un article de blog publié le 6 août.

* Parmi les entreprises ciblées dans le cadre de cette campagne figurent Blackstone BX.N , Bridgewater Associates, Apollo Global Management APO.N , Bain Capital, KKR KKR.N , TPG

TPG.O , CME Group CME.O , Clearlake Capital et Moody's

MCO.N , ainsi que d'autres entreprises, selon des données de veille Internet examinées par Reuters.

* Vendredi, Levi Strauss LEVI.N a reconnu dans un document réglementaire qu’un tiers non autorisé avait accédé aux systèmes de l’entreprise.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
140,260 USD NYSE +6,23%
BLACKSTONE
147,170 USD NYSE +3,87%
CME GROUP RG-A
259,3200 USD NASDAQ -1,64%
KKR & CO
111,015 USD NYSE +6,93%
LEVI STRAUSS RG-A
22,725 USD NYSE -3,71%
MOODY'S
476,480 USD NYSE -0,38%
TPG RG-A
50,6000 USD NASDAQ +2,43%
UBER TECH
78,540 USD NYSE +0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,32 +1,64%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Or
4 368,33 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
TOTALENERGIES
76,59 +1,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank