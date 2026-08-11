Uber Freight indique qu'elle mène une enquête sur un incident informatique à la suite d'allégations de pirates informatiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour ajouter davantage de détails et de contexte tout au long du texte)

Uber Freight enquête actuellement sur un incident de sécurité des données impliquant un accès non autorisé à une partie de ses systèmes et de ses bases de données, a déclaré mardi un porte-parole de l'entreprise.

« Cela n’a eu aucun impact sur les activités commerciales d’Uber Freight, qui se poursuivent normalement sans interruption », a déclaré le porte-parole Sam Hallock. « Nos systèmes sont sécurisés et pleinement opérationnels. »

Uber figurait parmi les dizaines d’entreprises et d’institutions financières américaines de premier plan ciblées dans le cadre d’une vague de tentatives d’extorsion ces dernières semaines, a rapporté Reuters le 6 août .

Voici quelques détails supplémentaires:

* M. Hallock a indiqué dans un e-mail que l’incident avait été « identifié, maîtrisé et résolu », et que l’entreprise « avait immédiatement fait appel aux forces de l’ordre fédérales ».

* Un groupe de pirates se faisant appeler « Helix » a publié sur son site web le 6 août ce qu’il prétendait être près d’un million de fichiers d’Uber Freight. M. Hallock n’a pas précisé si les données publiées par les pirates étaient authentiques, à quel moment l’entreprise avait été informée de la violation par les pirates, ni si l’entreprise avait eu des échanges avec ces derniers.

* Helix est l’un des nombreux noms associés à une série d’activités de piratage très médiatisées visant un large éventail de grandes entreprises, a indiqué Google Threat Intelligence dans un article de blog publié le 6 août.

* Parmi les entreprises ciblées dans le cadre de cette campagne figurent Blackstone BX.N , Bridgewater Associates, Apollo Global Management APO.N , Bain Capital, KKR KKR.N , TPG

TPG.O , CME Group CME.O , Clearlake Capital et Moody's

MCO.N , ainsi que d'autres entreprises, selon des données de veille Internet examinées par Reuters.

* Vendredi, Levi Strauss LEVI.N a reconnu dans un document réglementaire qu’un tiers non autorisé avait accédé aux systèmes de l’entreprise.