Uber examinerait un rachat d'Expedia (FT)

(AOF) - Expedia est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le Financial Times a rapporté qu’Uber ambitionnerait de racheter le spécialiste du voyage afin de diversifier son activité. Le quotidien économique britannique rappelle que Dara Khosrowshahi, actuel patron d’Uber, a dirigé Expedia de 2005 à 2017 et en reste administrateur non-exécutif. Il a également travaillé durant sept ans au sein d’IAC, le conglomérat de Barry Diller, actuel président exécutif d’Expédia. Uber est pour sa part attendu en baisse.

