Uber étend son partenariat pour la conduite autonome avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 08:47
Au coeur de ce déploiement se trouvent la plateforme de véhicules autonomes Nvidia Drive Hyperion et Nvidia Alpamayo, un modèle d'IA de nouvelle génération basé sur le raisonnement pour véhicules autonomes, conçu pour gérer des scénarios complexes.
Les deux groupes mettront en oeuvre une stratégie de déploiement progressive dans chaque ville de lancement.
Cela commencera par une flotte de véhicules de collecte de données pour aider à entraîner le modèle Alpamayo sur les subtilités de conduite spécifiques à chaque ville.
Après cette phase, la flotte passera à un lancement dirigé par l'opérateur, avant d'évoluer vers des déploiements entièrement autonomes de niveau 4.
Uber et Nvidia commenceront leur déploiement à Los Angeles et San Francisco au 1er semestre 2027, avant une montée en puissance efficace à 28 villes avec des opérations autonomes en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie d'ici 2028.
Valeurs associées
|74,670 USD
|NYSE
|+1,81%
A lire aussi
-
Le groupe français de restauration collective Elior a annoncé mardi l'acquisition de l'eau minérale naturelle haut de gamme 808, dont il prévoit de renforcer l'unité d'embouteillage et les équipes locales, près de la montagne Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône. ... Lire la suite
-
Téhéran est sous d'intenses frappes mardi, tout comme l'Irak, le Golfe et le Liban, au 18e jour d'une guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis dans laquelle Donald Trump peine à obtenir l'aide militaire de ses alliés. Les cours du pétrole s'envolaient de ... Lire la suite
-
"Le toit m'est tombé sur la tête", raconte un médecin blessé lors d'une frappe du Pakistan sur Kaboul qui a touché un centre de traitement pour toxicomanes où les ruines sont encore fumantes mardi, selon une équipe de l'AFP. Vers 21H00 locales lundi (16H30 GMT), ... Lire la suite
-
La Belgique connaîtra-t-elle un procès pénal remuant son passé colonial? La justice se prononce mardi sur la demande de renvoi devant un tribunal d'un ex-diplomate belge soupçonné d'avoir été mêlé aux décisions ayant conduit à l'assassinat du dirigeant congolais ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer