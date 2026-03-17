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Uber étend son partenariat pour la conduite autonome avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 08:47

Uber Technologies et Nvidia indiquent étendre leur partenariat, prévoyant ainsi de lancer une flotte mondiale de véhicules autonomes entièrement pilotés par des logiciels Nvidia dans 28 villes à travers le monde d'ici 2028.

Au coeur de ce déploiement se trouvent la plateforme de véhicules autonomes Nvidia Drive Hyperion et Nvidia Alpamayo, un modèle d'IA de nouvelle génération basé sur le raisonnement pour véhicules autonomes, conçu pour gérer des scénarios complexes.

Les deux groupes mettront en oeuvre une stratégie de déploiement progressive dans chaque ville de lancement.

Cela commencera par une flotte de véhicules de collecte de données pour aider à entraîner le modèle Alpamayo sur les subtilités de conduite spécifiques à chaque ville.

Après cette phase, la flotte passera à un lancement dirigé par l'opérateur, avant d'évoluer vers des déploiements entièrement autonomes de niveau 4.

Uber et Nvidia commenceront leur déploiement à Los Angeles et San Francisco au 1er semestre 2027, avant une montée en puissance efficace à 28 villes avec des opérations autonomes en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie d'ici 2028.

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