Uber et Motional lancent un service commercial de robotaxi à Las Vegas
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N et Motional, la société de véhicules autonomes soutenue par Hyundai Motor, ont lancé un service commercial de robotaxi à Las Vegas vendredi, le dernier d'une série d'accords similaires alors que la plateforme de covoiturage redouble d'efforts dans sa stratégie de taxis autoguidés. Uber s'est déjà associé à des acteurs majeurs dans ce domaine, notamment Baidu, Zoox d'Amazon, Nissan et la startup britannique Wayve, et a déclaré qu'il investirait plus de 100 millions de dollars pour développer des centres de recharge pour véhicules autonomes, alors que le secteur s'efforce de commercialiser la mobilité sans conducteur à grande échelle.

* Le partenariat entre Uber et Motional permettra aux utilisateurs de son application à Las Vegas de héler un véhicule électrique sans conducteur sans frais supplémentaires, a déclaré l'entreprise.

* Le service couvrira les zones de ramassage le long du boulevard Las Vegas, y compris Resorts World, Encore at the Wynn, Westgate Resort & Casino, Downtown Las Vegas et Town Square près de l'aéroport.

* Les utilisateurs qui demandent UberX, Uber Electric, Uber Comfort ou Uber Comfort Electric peuvent être mis en relation avec un robotaxi IONIQ 5 de Motional, avec la possibilité d'opter pour une course conventionnelle.

* Le IONIQ 5 de Motional est l'un des premiers véhicules autonomes de niveau 4 certifiés par la SAE conformément aux normes fédérales américaines de sécurité des véhicules à moteur (FMVSS), selon Uber.

* Les véhicules fonctionneront dans un premier temps avec un opérateur de sécurité humain au volant, et un service entièrement sans conducteur devrait être lancé d'ici la fin de l'année 2026.

* En début de semaine, Uber a signé un accord pluriannuel pour déployer les robotaxis de Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon, sur sa plateforme. Des services limités sont déjà en place à Las Vegas et un programme pilote est en cours à San Francisco.

* Jeudi, Uber, Nissan et Wayve se sont mis d'accord pour collaborer, avec pour objectif le lancement d'un robotaxi pilote à Tokyo d'ici la fin de l'année 2026, marquant ainsi le premier partenariat d'Uber dans le domaine des véhicules autonomes au Japon.

