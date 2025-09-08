 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Uber et Momenta s'associent pour tester des véhicules autonomes en Allemagne
information fournie par AOF 08/09/2025 à 14:10

(AOF) - Uber et le Chinois Momenta, une société spécialisée dans la conduite autonome, ont annoncé leur intention de tester des véhicules autonomes de niveau 4 en Allemagne dès l’an prochain. La collaboration va permettre d’intégrer la technologie de conduite autonome avancée basée sur l’intelligence artificielle de Momenta à la plateforme mondiale d’Uber. L’objectif est de proposer des services de robotaxis sûrs, évolutifs et performants. Les tests se dérouleront dans la ville de Munich en 2026 avant de s’étendre à d’autres villes européennes.

