Uber et Momenta s'associent pour tester des véhicules autonomes en Allemagne

(AOF) - Uber et le Chinois Momenta, une société spécialisée dans la conduite autonome, ont annoncé leur intention de tester des véhicules autonomes de niveau 4 en Allemagne dès l’an prochain. La collaboration va permettre d’intégrer la technologie de conduite autonome avancée basée sur l’intelligence artificielle de Momenta à la plateforme mondiale d’Uber. L’objectif est de proposer des services de robotaxis sûrs, évolutifs et performants. Les tests se dérouleront dans la ville de Munich en 2026 avant de s’étendre à d’autres villes européennes.
