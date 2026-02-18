Uber et Life360 développent leur partenariat pour les adolescents
18/02/2026
Cette intégration permettra aux utilisateurs de Life360 et Uber de lier leurs comptes - y compris les comptes Uber pour adolescents, facilitant ainsi la coordination des trajets entre parents et adolescents.
Les entreprises offriront un suivi en temps réel des trajets, réservation de trajets, avantages d'adhésion et plus encore aux utilisateurs de Life360 et Uber.
" En liant les comptes Uber à Life360, nous créons une expérience unique où les familles peuvent rester informées lorsque leurs proches sont en déplacement - en particulier les parents d'adolescents qui coordonnent les trajets vers l'école, les activités, et bien plus encore. " a déclaré Margarita Peker, responsable mondiale de la croissance familiale chez Uber.
Depuis leur lancement en 2023, les comptes Uber pour adolescents ont effectué des dizaines de millions de voyages dans plus de 50 pays à travers le monde.
Seuls les conducteurs très bien notés et expérimentés ayant passé un contrôle de sécurité en plusieurs étapes, incluant un casier judiciaire, peuvent recevoir des demandes de trajet et de livraison de la part des détenteurs de comptes adolescents.
