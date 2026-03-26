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Uber et des entreprises de mobilité autonome vont lancer le premier robotaxi commercial d'Europe
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber Technologies UBER.N et les entreprises de mobilité autonome Verne et Pony.ai se sont associées pour lancer le premier service commercial de robotaxis en Europe dans la capitale croate Zagreb, avec des projets d'expansion dans d'autres villes, ont-elles déclaré jeudi.

Les robotaxis se développent rapidement dans les villes américaines alors que les entreprises font la course pour commercialiser les services de transport autonome à la demande dans le monde entier. Waymo d'Alphabet GOOGL.O reste le leader précurseur, tandis que Tesla TSLA.O espère que sa vaste échelle de fabrication et ses ressources financières pourraient remodeler le paysage concurrentiel.

* Le premier service commercial de robotaxi à Zagreb sera lancé "bientôt", ont déclaré les entreprises

* Le travail de déploiement initial est en cours, y compris la validation sur la voie publique

* Pony.ai fournira des solutions de conduite autonome, tandis que Verne sera le propriétaire de la flotte et l'opérateur du service

* Les trois entreprises prévoient d'étendre la flotte à des milliers de robotaxis dans les villes européennes au cours des prochaines années

* Uber et Nvidia NVDA.O ont déclaré au début du mois qu'ils prévoyaient d'étendre leur service de robotaxis dans 28 villes d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Australie et d'Asie

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