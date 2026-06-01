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Uber et Autobrains visent Munich pour le déploiement de leurs robotaxis
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N et la société israélienne Autobrains ont annoncé lundi leur intention de lancer un programme de robotaxis à Munich, en collaboration avec le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O , marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement des services de VTC autonomes en Europe.

Les entreprises ont déclaré vouloir associer le réseau de mobilité d'Uber au système de conduite « agentic AI » d'Autobrains, fonctionnant sur la plateforme Drive Hyperion de Nvidia, Munich devant servir de première ville de déploiement, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Elles ont précisé que le programme est conçu pour faire évoluer les services de robotaxis au-delà de projets pilotes isolés en créant un modèle « indépendant des équipementiers » capable de fonctionner sur plusieurs plateformes de véhicules et marchés urbains.

Le système d'Autobrains décompose la conduite en agents décisionnels spécialisés, permettant des réponses en temps réel à l'aide de capteurs automobiles standard.

Munich s'est imposée comme un terrain d'essai pour la mobilité autonome, Uber ayant annoncé l'année dernière son intention de lancer des essais de conduite autonome dans cette ville à partir de 2026.

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