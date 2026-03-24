Uber envisage d'acquérir l'entreprise allemande Blacklane, selon Manager Magazin

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La société américaine de covoiturage Uber UBER.N envisage d'acquérir la start-up allemande de services de chauffeurs haut de gamme Blacklane, a rapporté mardi Manager Magazin, citant des sources. Selon des sources proches de Blacklane, la société devrait être valorisée à un montant "de plusieurs centaines de millions", indique le magazine économique allemand, sans préciser s'il s'agit d'euros ou de dollars.

Le contrat est sur le point d'être signé, mais les détails exacts ne sont pas encore connus, ajoute le magazine.

Parmi les principaux actionnaires de Blacklane, fondée en 2011 et présente dans plus de 40 pays, figurent Mercedes-Benz

MBGn.DE et le bureau familial de l'homme d'affaires milliardaire allemand Carsten Maschmeyer, précise le magazine.

Uber et Blacklane n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courriel.