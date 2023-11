Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber: émission d'obligations convertibles de 1,2 miliard information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 14:19









(CercleFinance.com) - Uber Technologies a annoncé lundi le lancement d'une émission de 1,2 milliard de dollars d'obligations convertibles en actions à maturité 2028.



Dans un communiqué, le groupe de San Francisco explique que l'opération est notamment destinée à rembourser un emprunt obligataire d'un milliard de dollars portant intérêt de 7,5% et devant à arriver à échéance en 2025.



Uber précise qu'il entend réserver aux souscripteurs une option de surallocation dont le montant pourrait atteindre jusqu'à 180 millions de dollars.





