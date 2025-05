Uber: EBITDA ajusté en hausse de 35% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - Uber Technologies dévoile un bénéfice net attribuable de 1,78 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2025, contre une perte de 654 millions un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 35% à 1,87 milliard.



La marge d'EBITDA ajusté de la plateforme s'est ainsi améliorée de 0,7 point à 4,4%, pour des réservations brutes accrues de 14% à 42,8 milliards de dollars (+18% à taux de change constant), tandis que ses revenus ont augmenté de 14% à 11,5 milliards.



'Nous avons démarré l'année avec un nouveau trimestre de croissance rentable à grande échelle, avec des trajets en hausse de 18% (à trois milliards) et une fidélisation des utilisateurs encore plus forte', commente son CEO Dara Khosrowshahi.



Pour le deuxième trimestre 2025, Uber prévoit un EBITDA ajusté de 2,02 à 2,12 milliards de dollars, en croissance de 29 à 35%, pour des réservations brutes de 45,75 à 47,25 milliards, en augmentation de 16 à 20% à taux de change constant.





