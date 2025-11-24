Uber demande l'aval de la Turquie pour racheter Getir Food à Mubadala, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ebru Tuncay et Jonathan Spicer

Uber UBER.N est parvenu à un accord sur les éléments clés d'une transaction visant à acquérir l'activité alimentaire de la société de livraison turque Getir auprès de l'actionnaire de contrôle émirati Mubadala, et ils ont demandé l'approbation des autorités turques, ont déclaré deux sources à Reuters.

Une vente de Getir Food marquerait une nouvelle étape dans la sortie de Turquie de Mubadala, le fonds souverain d'Abu Dhabi de 330 milliards de dollars, et permettrait également d'accroître la part de marché locale d'Uber Eats, l'application de livraison de nourriture d'Uber Technologies.

Tout accord d'achat final dépendra en partie de l'examen qui a commencé par le Conseil de la concurrence de la Turquie, selon les deux personnes familières avec le dossier, qui ont demandé l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles.

LE PRIX DE VENTE PROPOSÉ N'EST PAS CLAIR

Le prix de vente proposé n'était pas clair, et les sources ont déclaré qu'un accord final pourrait ne pas se produire en fin de compte. Une source a déclaré que la proposition avait été soumise aux autorités "pour approbation finale".

Les représentants d'Uber et de Mubadala ont refusé de commenter la transaction proposée et les discussions avec les autorités de régulation. Getir a renvoyé les questions sur le sujet à Mubadala.

Le Conseil de la concurrence n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La soumission aux autorités de la concurrence et l'avancement des discussions entre Uber et Mubadala n'ont pas encore été communiqués. Au début du mois, Bloomberg a rapporté que les deux parties avaient entamé des discussions préliminaires sur un accord potentiel.

LE RETRAIT DE MUBADALA DU MARCHÉ TURC

Le mois dernier, Mubadala a vendu Getir Arac , l'entreprise de location de voitures, à Tiktak, basée en Turquie.

En septembre, Reuters a rapporté que Mubadala était en pourparlers avancés avec Tiktak pour la vente d'Arac. Elle menait également des négociations pour la vente potentielle de l'activité de livraison, y compris Getir Food, et d'une unité financière, alors qu'elle envisageait de se retirer complètement du secteur turc, selon le rapport.

Entre-temps, Uber se développe en Turquie. En mai, il a déclaré qu'il acquerrait une participation majoritaire dans Trendyol GO, basé en Turquie, pour 700 millions de dollars, ajoutant qu'il prévoyait de déployer des fonctionnalités de la plateforme Uber Eats dans le pays.

Getir et Trendyol font partie des entreprises de livraison de nourriture les mieux établies en Turquie, en concurrence avec d'autres, dont le poids lourd Yemeksepiti, qui appartient à la société allemande Delivery Hero DHER.DE .

Getir a connu une croissance rapide pendant la pandémie de COVID-19, se développant en Europe occidentale et aux États-Unis, et a été évaluée à 12 milliards de dollars en 2022 à la suite d'un tour d'investissement auquel Mubadala a participé.

L'entreprise a ensuite souffert d'une baisse de la demande des consommateurs et, dans le cadre d'un redressement spectaculaire, elle a restructuré et fermé ses activités internationales. Mubadala a pris le contrôle des actifs de Getir au début de cette année.