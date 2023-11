Uber déçoit sur le bénéfice net, la marge d'Ebitda à un sommet

(AOF) - Uber est attendu en légère baisse après avoir présenté des résultats semestriels inférieurs aux attentes : le bénéfice par action n’atteint que 10 cents contre 11 cents anticipés. Le chiffre d’affaires progresse cependant de 10% sur un an à taux constant à 9,3 milliards de dollars, avec une marge d’Ebitda à un "plus haut historique" de 3,1% contre 1,8% il y a un an. Les réservations brutes gagnent 21% sur un an à 35,3 milliards de dollars. Uber s'attend à ce qu'elles atteignent de 36,5 à 37,5 milliards au quatrième trimestre avec un Ebitda ajusté entre 1,18 et 1,24 milliard.

Ce dernier s'était élevé à 1,09 milliard au troisième trimestre, en progression de 112%.

Le marché anticipe 36,31 milliards de dollars pour les réservations brutes et 1,15 milliard de dollars pour l'Ebitda ajusté sur les trois derniers mois de l'année.

