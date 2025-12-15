Uber chute alors que la FTC et les États américains modifient la plainte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 décembre - ** Les actions de la plateforme de transport et de livraison Uber UBER.N chutent de 3,1 % à 82,50 $ ** La FTC, 21 États et le District de Columbia déposent une plainte amendée contre Uber pour pratiques trompeuses en matière de facturation et d'annulation
** La plainte indique qu'Uber a facturé des abonnements sans consentement et a rendu difficile l'annulation
** En incluant les mouvements de la session, Uber est en hausse de 36,8 % depuis le début de l'année
