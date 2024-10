Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: bénéfice net plus que décuplé au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Uber annonce que les réservations brutes ont atteint 40,9 milliards de dollars sur la plateforme au 3e trimestre, en hausse de 16% par rapport à la même période, laissant apparaître un CA de 11,1 milliards de dollars pour Uber, huasse de 20% en un an.



L'EBITDA ajusté ressort à 1,69 milliard de dollars, en hausse de 55%.



Uber enregistre un bénéfice net part du groupe de 2,61 milliards de dollars, plus que décuplé en un an (il était de 221 M$ au 3e trimestre 2023).



' Nous avons enregistré un autre trimestre record de croissance rentable à l'échelle mondiale, reflétant la force de notre plateforme, qui compte désormais plus de 25 millions de membres Uber One, ' a déclaré Dara Khosrowshahi, directeur général.



' Nous continuons à construire avec un regard tourné vers l'avenir, en optimisant nos produits pour de nouveaux segments de clients et de nouvelles géographies, en introduisant la vérification des passagers à l'échelle nationale pour accroître la sécurité des conducteurs et en lançant des navettes vers les aéroports et les lieux d'événements' a-t-il ajouté.



Pour le 4e trimestre, Uber cible un EBITDA ajusté de 1,78 à 1,88 milliard de dollars, ce qui représente une croissance de 39 % à 47 % par rapport à l'année précédente.





