Uber augmente d'un quart son bénéfice net trimestriel
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 13:22
La marge d'EBITDA ajusté de la plateforme s'est ainsi améliorée de 0,4 point à 4,6%, pour des réservations brutes accrues de 22% à 54,1 MdsUSD (en données totales comme à taux de change constants), tandis que ses revenus ont augmenté de 20% à 14,4 MdsUSD.
"Uber a signé un nouveau trimestre record, avec plus de 200 millions d'utilisateurs mensuels effectuant plus de 40 millions de trajets chaque jour, notre plus grande et plus engagée base de clients jamais enregistrée", souligne son CEO Dara Khosrowshahi.
"Nous abordons 2026 avec un chiffre d'affaires en forte croissance, un flux de trésorerie important et une voie claire pour devenir le plus grand facilitateur de voyages en véhicules autonomes (AV) au monde", poursuit-il.
Pour le 1er trimestre 2026, Uber prévoit un BPA ajusté de 0,65 à 0,72 USD (en croissance de 37% en milieu de fourchette), un EBITDA ajusté de 2,37 à 2,47 MdsUSD, et des réservations brutes de 52 à 53,5 MdsUSD, en augmentation de 17 à 21% à taux de change constants.
Valeurs associées
|77,880 USD
|NYSE
|-3,68%
