Uber acquiert l'entreprise turque de livraison Getir ; les actions baissent

9 février - ** Uber Technologies Inc UBER.N a déclaré avoir accepté d'acquérir l'activité de livraison de la société turque Getir, ses actions perdant 1% à 74 dollars le lundi

** La société paiera 335 millions de dollars en espèces pour la branche livraison de Getir et investira également 100 millions de dollars pour acquérir 15 % des autres services de Getir, selon une déclaration à la SEC

** Uber vise à combiner des éléments de Getir avec sa précédente acquisition turque, Trendyol GO, afin de soutenir la croissance sur le marché ** La semaine dernière, l'entreprise de covoiturage a prévu un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur au consensus, alors qu'elle poursuit sa stratégie de robotaxi à forte intensité de capital et à un stade précoce

** Avec les mouvements de lundi, l'action a chuté d'environ 9% depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 1,5% du S&P 500 .SPX , et se situe à environ 27% en dessous de son record intrajournalier de 101,99 $ atteint en septembre

** La note moyenne des 55 analystes couvrant le titre est "acheter", selon LSEG; la prévision médiane de 105,50 $ implique une hausse de ~43% par rapport aux niveaux actuels