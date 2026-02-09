 Aller au contenu principal
Uber acquiert l'entreprise turque de livraison Getir ; les actions baissent
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une coquille dans le titre)

9 février - ** Uber Technologies Inc UBER.N a déclaré avoir accepté d'acquérir l'activité de livraison de la société turque Getir, ses actions perdant 1% à 74 dollars le lundi

** La société paiera 335 millions de dollars en espèces pour la branche livraison de Getir et investira également 100 millions de dollars pour acquérir 15 % des autres services de Getir, selon une déclaration à la SEC

** Uber vise à combiner des éléments de Getir avec sa précédente acquisition turque, Trendyol GO, afin de soutenir la croissance sur le marché ** La semaine dernière, l'entreprise de covoiturage a prévu un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur au consensus, alors qu'elle poursuit sa stratégie de robotaxi à forte intensité de capital et à un stade précoce

** Avec les mouvements de lundi, l'action a chuté d'environ 9% depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 1,5% du S&P 500 .SPX , et se situe à environ 27% en dessous de son record intrajournalier de 101,99 $ atteint en septembre

** La note moyenne des 55 analystes couvrant le titre est "acheter", selon LSEG; la prévision médiane de 105,50 $ implique une hausse de ~43% par rapport aux niveaux actuels

S&P 500 INDEX
6 977,02 Pts CBOE +0,65%
UBER TECH
74,655 USD NYSE -0,10%
