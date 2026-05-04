Uber a signé un nouveau partenariat avec Ahold Delhaize USA
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 14:54
Grâce à cette collaboration, près de 2 000 magasins - exploités par Food Lion, Giant Food, The Giant Company, incluant Giant and Martin's, Hannaford et Stop & Shop - sont désormais disponibles sur le marché Uber Eats. Les clients peuvent désormais acheter directement dans l'application Uber Eats avec des options de livraison à la demande et programmées.
" En collaborant avec des détaillants locaux de confiance comme les marques Ahold Delhaize USA, nous pouvons apporter des produits frais et abordables ainsi que des produits essentiels du quotidien à un plus grand nombre de clients ", a déclaré Hashim Amin, responsable des épiceries et de la distribution chez Uber en Amérique du Nord.
" Avec près de 2 000 magasins désormais disponibles, les clients peuvent acheter les marques qu'ils connaissent et aiment, qu'ils planifient à l'avance ou commandent sur le déplacement. "
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