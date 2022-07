U10 - S1-2022 : Chiffre d’affaires stable

Chiffre d’affaires



• U10 présente au 1er semestre 2022 un maintien de son volume d’activité dans un marché pourtant fortement perturbé en termes de consommation générale et de fréquentation des commerces. En dépit d’un effet de base 2021 le plus haut depuis 5 ans, les ventes restent quasiment équivalentes.



• En Europe, le volume d’affaires dépasse celui de 2019, avant pandémie, et reste stable par rapport au S1-2021 particulièrement haut.



• Les exportations du bureau asiatique sont toujours pénalisées notamment par l’absence persistante de salons internationaux et une situation sanitaire plus instable.







Actualités et Perspectives



• Tout en maintenant le cap sur son développement, U10 sait préserver aujourd’hui son volume d’affaires dans cette période très particulière.