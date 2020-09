U10 Corp - S1-2020 : 2 mois de fermeture sur 6 mois d'exploitation

Actualités



o Tout en s'attachant à respecter ses engagements et sécuriser la position financière de l'entreprise, U10 a renforcé les relations avec ses fournisseurs et accompagné au mieux ses clients pendant cette période inédite, anticipant une reprise forte de la consommation dans le secteur de la Décoration.



o En France, les ventes sont ainsi soutenues depuis la fin du confinement et permettent de rattraper progressivement le manque de facturation enregistré de mars à mai.



o Sous réserve de nouvelles restrictions d'ouverture de la clientèle d'ici la fin de l'année, le 2nd semestre devrait compenser les pertes enregistrées au 1er semestre et permettre un résultat positif en 2020.