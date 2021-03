U10 Corp - EBITDA S2-2020 = 4,3 m€ - Solidité financière

Résultats



o U10 signe un très bon 2nd semestre comparé au S1-2020 qui avait été durement affecté par la fermeture des distributeurs.

o Ainsi l'EBITDA dégagé sur le seul 2nd semestre s'élève à +4,3 m€ et égale quasiment l'EBITDA total de l'année 2019, validant la pertinence du virage digital opéré par U10 bien avant la crise sanitaire.

o Le résultat net reste toutefois négatif sous l'effet du 1er semestre dégradé et de charges non récurrentes.

o Le BFR est en baisse de -15,5 m€ et renforce le free cash-flow.

o L'endettement financier net continue de chuter et s'élève à 20,6 m€. En deux ans, la dette financière a ainsi été réduite de -33,8 m€.

o La trésorerie court terme est positive à +12,9 m€, en amélioration de +30,7 m€ sur l'année.



Actualités



o En janvier, U10 a lancé sa plateforme digitale de gestion de commandes en B to B. Ce nouvel outil a évidemment reçu un très bon accueil en répondant parfaitement aux besoins actuels d'activité à distance.

o En Europe, la forte consommation des produits de la maison se poursuit en ce début d'année 2021 et U10 en bénéficie pleinement.

o U10 ne proposera pas de distribution de dividende lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le 2 juin 2021. En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, la société se réserve la possibilité d'organiser cette réunion à huis clos.