U10 CORP - EBITDA 2021 = +55% vs 2019

Résultats :

• U10 enregistre des résultats 2021 supérieurs à ceux de 2019, avant pandémie.

• La structuration du modèle U10 porte pleinement ses fruits.

• Malgré les tensions enregistrées sur les coûts d’approche et les prix des matières premières, l’EBITDA dégagé s’élève à +7,5 m€, en hausse de +55% par rapport à 2019.

• Le résultat net s’améliore également, à +31%.

• La croissance enregistrée au cours de l’année 2021 conduit à la hausse naturelle du BFR (+18 m€) et de l’endettement financier net (+16 m€).



Actualités :

• En France, la propagation des cas contacts, la crise énergétique puis la situation ukrainienne ont conduit à une forte baisse de la fréquentation des magasins et de la consommation en général.

• C’est pourquoi, dans ce contexte, U10 reste extrêmement prudent sur ses prévisions de l’exercice 2022 et entend se concentrer sur le financement de son activité opérationnelle.

• En conséquence, U10 ne proposera pas de distribution de dividende lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 1er juin 2022.