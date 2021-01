U10 Corp - Chiffre d'affaires S2-2020 à +3% dont CA France +12,3%

Chiffre d'affaires



o Le chiffre d'affaires global du 2nd semestre est en hausse de +3% dans ce contexte mondialement affecté par la crise sanitaire.

o L'annulation des salons internationaux et la restriction drastique des déplacements professionnels ont particulièrement affecté la filiale exportatrice en Asie.

o La facturation France est en croissance sur les marchés Européens à +12,3% malgré les longues périodes de fermetures de magasins.

o Le virage digital opéré par U10 bien avant la crise sanitaire a été un atout très fort face aux changements des modes de consommation et de réapprovisionnements.



Actualités et perspectives



o Malgré un chiffre d'affaires très encourageant, l'EBITDA 2020 sera détérioré par :



- le recul annuel des ventes lié à la fermeture des magasins pendant trois mois

- les déstockages massifs et rapides des surstocks dus au 1er confinement brutal

- le choix volontaire d'une politique de protection sociale avec le maintien de l'intégralité des salaires



o Le lancement du nouvel outil digital de gestion de commandes en B to B est intervenu au meilleur moment et a été accueilli avec un très grand enthousiasme par les clients. Il permet des ventes additionnelles sur les premières semaines de 2021 qui signent d'ores et déjà une hausse marquée du chiffre d'affaires.