U10 Corp - Chiffre d'affaires 2021 : +27%

Chiffre d’affaires



• U10 confirme un excellent niveau d’activité 2021 avec une cadence de développement très rythmée.

• En Europe, le nouveau business model intégré démontre plus que jamais son efficacité. Au-delà de la performance 2021, le volume d’affaires est nettement supérieur à celui de 2019 avant COVID.

• Les exportations du bureau asiatique restent plus en retrait, marquées par la suspension des salons internationaux.





Actualités et perspectives



• Compte tenu des performances réalisées au cours de l’exercice, l’EBITDA et le résultat net 2021 dépasseront largement les résultats enregistrés lors des 3 dernières années.



• U10 prend de nouvelles parts de marché et anticipe déjà un chiffre d’affaires en hausse pour 2022.