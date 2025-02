U10 - Chiffre d’affaires 2024 : +7%

• U10 est un fournisseur permanentiste en décoration et accessoires d’intérieur et propose à ses clients distributeurs plus de 20 000 références livrables sous 72 heures à leurs 5 000 points de vente à travers le monde, une capacité d’approvisionnement fiable et une logistique de pointe.







• U10 se développe sous forme de « corners » ou « shop in shop » chez ses clients distributeurs, qui profitent de la gestion terrain ciblée de ses équipes de merchandisers. Dans cette période de doute, ils bénéficient ainsi de rentabilité additionnelle.







• Fort de la maitrise de ce métier développé depuis plus de 30 ans, U10 offre sans cesse de nouveaux outils générateurs de performance. Ses clients sont de plus en plus nombreux à tester avec succès ces solutions innovantes.







• Cette consolidation du business-modèle de U10 conduit à un chiffre d’affaires annuel en hausse de +6,7%.





- L’Asie continue de progresser avec un chiffre d’affaires de 46 m€ en 2024.





- Au 2nd semestre, les ventes de l’Europe sont en hausse de +9% par rapport au 1er semestre et reflètent la réussite de la relation clients basée sur la performance des rayons.