U10 - Chiffre d’affaires 2023 : 166 m€

Chiffre d’affaires

- Comparé au chiffre d’affaires élevé de 2022 qui intégrait des opérations importantes de déstockage dans son secteur d’activité, U10 n’affiche que 9,6% de facturation en moins sur cette année.

- Après ces facturations promotionnelles nécessaires pendant la période d’overstocks du secteur, U10 présente depuis l’été 2023 des ventes dynamiques et en croissance de ses collections permanentes. Les stocks revenus à un niveau normatif permettent un chiffre d’affaires de qualité.

- Malgré les trois années de consommation difficile dues à la crise sanitaire et aux évènements géopolitiques successifs, U10 termine l’année 2023 avec une trésorerie solide, un chiffre d’affaires sain et un stock équilibré.