U10 - 2nd semestre 2025 : EBITDA 6%

U10, fournisseur permanentiste de la distribution en décoration et accessoires d’intérieur, propose à ses clients des rayons clé en main assortis d’une offre de services innovants.





Résultats





• Comme annoncé, U10 signe un 2nd semestre particulièrement performant avec une rentabilité en forte hausse : l’EBITDA du semestre est supérieur à 5 m€ et dépasse celui de l’année complète 2024.





• Sur l’exercice, l’EBITDA est multiplié par 1,5 vs N-1 et s’élève à 6.7 m€.





• Le BFR est à nouveau en baisse de -2,2 m€ et les stocks de fin d’année sont à leur plus bas niveau depuis 2020.





• La dette financière nette qui est en baisse continue est réduite à 14,9 m€.





Actualités





• La quasi-totalité des PGE souscrits en 2020 sera remboursée au 30 juin 2026 et la trésorerie dégagée par l’activité pourra être intégralement consacrée au développement de l’entreprise.





• En 2026, U10 continue la réduction de ses charges de structure, notamment par la gestion des stocks qui permet d’importantes économies sur les loy