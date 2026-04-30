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U10 - 2nd semestre 2025 : EBITDA 6%
information fournie par Boursorama CP 30/04/2026 à 17:45

U10, fournisseur permanentiste de la distribution en décoration et accessoires d’intérieur, propose à ses clients des rayons clé en main assortis d’une offre de services innovants.


Résultats


• Comme annoncé, U10 signe un 2nd semestre particulièrement performant avec une rentabilité en forte hausse : l’EBITDA du semestre est supérieur à 5 m€ et dépasse celui de l’année complète 2024.


• Sur l’exercice, l’EBITDA est multiplié par 1,5 vs N-1 et s’élève à 6.7 m€.


• Le BFR est à nouveau en baisse de -2,2 m€ et les stocks de fin d’année sont à leur plus bas niveau depuis 2020.


• La dette financière nette qui est en baisse continue est réduite à 14,9 m€.


Actualités


• La quasi-totalité des PGE souscrits en 2020 sera remboursée au 30 juin 2026 et la trésorerie dégagée par l’activité pourra être intégralement consacrée au développement de l’entreprise.


• En 2026, U10 continue la réduction de ses charges de structure, notamment par la gestion des stocks qui permet d’importantes économies sur les loy

Valeurs associées

U10 CORP
1,250 EUR Euronext Paris +0,81%

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