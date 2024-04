U10 2023 : trésorerie renforcée

Résultats

U10 atteint en 2023 ses objectifs de consolidation de ses principaux indicateurs :

- L’EBITDA a été doublé et porté à 5,4 m€.

- Les stocks baissent à nouveau de -12 m€.

- U10 abaisse sa dette financière nette de 33% soit -10 m€ en un seul exercice et la trésorerie court terme est positive à +5,1 m€.

Comme déjà indiqué, les sujets d’overstocks ayant été éliminés, le chiffre d’affaires est redevenu qualitatif de manière pérenne et influe favorablement sur la rentabilité opérationnelle.

Après frais financiers et provisions, le résultat net sort à l’équilibre.



Actualités

La start up de mai 1994 fête cette année ses 30 ans. L’entreprise est maintenant pilotée et développée par Yohann LIEVRE, 35 ans, et l’équipe qu’il a construite.

Aujourd’hui, l’entreprise U10 est dotée de 69 m€ de fonds propres et livre 20 000 références sur 5 000 adresses réparties dans plus de 50 pays dans le monde.

U10 affiche à l’occasion de son anniversaire sa nouvelle identité visuelle et toute sa charte graphique, remarquable notamment par son nouveau logo.

L’entreprise performe positivement depuis début 2024.