U-Blox déclare avoir accepté une offre de rachat d'Advent pour 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société suisse U-Blox UBXN.S a déclaré dimanche avoir conclu un accord de transaction avec Advent International, via sa filiale européenne ZI Zenith, pour un montant de 1,05 milliard de francs suisses (1,30 milliard de dollars).
La société a indiqué dans un communiqué que la filiale d'Advent a proposé d'acheter ses actions pour 135 francs suisses par action.
(1 dollar = 0,8063 franc suisse)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer