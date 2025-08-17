 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
U-Blox déclare avoir accepté une offre de rachat d'Advent pour 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 17/08/2025 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société suisse U-Blox UBXN.S a déclaré dimanche avoir conclu un accord de transaction avec Advent International, via sa filiale européenne ZI Zenith, pour un montant de 1,05 milliard de francs suisses (1,30 milliard de dollars).

La société a indiqué dans un communiqué que la filiale d'Advent a proposé d'acheter ses actions pour 135 francs suisses par action.

(1 dollar = 0,8063 franc suisse)

