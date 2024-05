Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tyson Foods: retour aux bénéfices sur le 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 14:09









(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie au titre de son deuxième trimestre 2023-24 un BPA ajusté de 0,62 dollar, contre une perte de 0,04 dollar par action un an auparavant, pour une marge d'exploitation ajustée de 3,1%, contre 0,5% un an auparavant.



A près de 13,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande s'est tassé de 0,5%, une augmentation de 1% des prix de vente moyens n'ayant compensé que partiellement une contraction de 1,5% des volumes.



En termes de perspectives pour l'ensemble de l'exercice en cours, Tyson Foods table sur un profit d'exploitation ajusté entre 1,4 et 1,8 milliard de dollars pour des revenus attendus relativement stables par rapport à 2022-23.





