Tyson Foods progresse après avoir enregistré un bénéfice et des ventes supérieurs à ceux du premier trimestre
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le point 5 pour indiquer que les prévisions de ventes sont supérieures aux estimations des analystes, et non inférieures)

2 février - ** Les actions du conditionneur de viande Tyson Foods TSN.N en hausse d'environ 4 % à 67,93 $ avant la mise sur le marché

** La société dépasse les estimations de ventes et de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande de poulets

** Les ventes nettes du 1er trimestre s'élèvent à 14,31 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 14,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté trimestriel de 97 cents contre 94 cents attendus par les analystes

** Les ventes pour l'année fiscale 2026 devraient augmenter de 2% à 4%, le point médian étant supérieur aux estimations des analystes de 2,8%

** TSN a augmenté de ~2% en 2025

