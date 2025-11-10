Tyson Foods prévoit une hausse de son chiffre d'affaires annuel, la demande de poulet compensant les difficultés du bœuf

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2 et d'éléments de contexte aux paragraphes 7 et 8)

Tyson Foods TSN.N a prévu lundi un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations des analystes, misant sur la demande de produits à base de poulet pour compenser les faiblesses de son activité de viande bovine.

Les actions du fabricant de hot-dogs de Ball Park ont augmenté de près de 4 % dans les échanges de pré-marché

L'inflation persistante et l'incertitude découlant des politiques commerciales de l'administration Trump ont conduit les consommateurs, en particulier ceux des ménages à faible revenu, à opter pour la cuisine à la maison plutôt que pour les repas au restaurant, ce qui profite aux fabricants d'aliments emballés.

Les ventes de produits à base de poulet de l'entreprise sont restées résistantes, soutenues par la demande pour la source de protéines relativement peu coûteuse et la baisse des prix due à la surabondance de l'offre sur le marché

Toutefois, la taille des troupeaux de bovins aux États-Unis est tombée à son niveau le plus bas depuis près de 75 ans à la suite de sécheresses prolongées, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les conditionneurs de viande. L'étroitesse de l'offre a également fait grimper les prix du bœuf à des niveaux record cette année, ce qui a porté un coup aux consommateurs.

Le directeur général Donnie King a déclaré en août que les éleveurs avaient probablement entamé le processus de reconstitution du cheptel bovin en gardant les vaches femelles, appelées génisses, dans les fermes pour la reproduction. L'offre restera limitée car il faut environ deux ans pour élever des bovins adultes.

Le président américain Donald Trump a accusé vendredi les entreprises de conditionnement de viande de faire monter les prix du bœuf américain par la manipulation et la collusion, et a ordonné au ministère de la justice d'enquêter.

Le pays pourrait quadrupler les importations à bas tarifs de bœuf en provenance d'Argentine pour aider à faire baisser les prix américains, a déclaré un responsable de la Maison Blanche le mois dernier, ce qui a exaspéré les éleveurs américains.

Tyson Foods, basée à Springdale, Arkansas, s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 augmente de 2 % à 4 %, ce qui est largement supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 2,3 %, d'après les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes de la société ont augmenté de 2,2% à 13,86 milliards de dollars au quatrième trimestre clos le 27 septembre, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 13,97 milliards de dollars.

Dans l'unité de poulet de Tyson, les volumes de vente trimestriels ont augmenté de 3,8 %. Les volumes de la division bœuf de Tyson ont chuté de 8,4 %, mais les ventes ont augmenté de 4,3 % grâce à une hausse des prix de 17 %.