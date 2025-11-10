 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 066,97
+1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tyson Foods prévoit une hausse de son chiffre d'affaires annuel, la demande de poulet compensant les difficultés du bœuf
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2 et d'éléments de contexte aux paragraphes 7 et 8)

Tyson Foods TSN.N a prévu lundi un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations des analystes, misant sur la demande de produits à base de poulet pour compenser les faiblesses de son activité de viande bovine.

Les actions du fabricant de hot-dogs de Ball Park ont augmenté de près de 4 % dans les échanges de pré-marché

L'inflation persistante et l'incertitude découlant des politiques commerciales de l'administration Trump ont conduit les consommateurs, en particulier ceux des ménages à faible revenu, à opter pour la cuisine à la maison plutôt que pour les repas au restaurant, ce qui profite aux fabricants d'aliments emballés.

Les ventes de produits à base de poulet de l'entreprise sont restées résistantes, soutenues par la demande pour la source de protéines relativement peu coûteuse et la baisse des prix due à la surabondance de l'offre sur le marché

Toutefois, la taille des troupeaux de bovins aux États-Unis est tombée à son niveau le plus bas depuis près de 75 ans à la suite de sécheresses prolongées, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les conditionneurs de viande. L'étroitesse de l'offre a également fait grimper les prix du bœuf à des niveaux record cette année, ce qui a porté un coup aux consommateurs.

Le directeur général Donnie King a déclaré en août que les éleveurs avaient probablement entamé le processus de reconstitution du cheptel bovin en gardant les vaches femelles, appelées génisses, dans les fermes pour la reproduction. L'offre restera limitée car il faut environ deux ans pour élever des bovins adultes.

Le président américain Donald Trump a accusé vendredi les entreprises de conditionnement de viande de faire monter les prix du bœuf américain par la manipulation et la collusion, et a ordonné au ministère de la justice d'enquêter.

Le pays pourrait quadrupler les importations à bas tarifs de bœuf en provenance d'Argentine pour aider à faire baisser les prix américains, a déclaré un responsable de la Maison Blanche le mois dernier, ce qui a exaspéré les éleveurs américains.

Tyson Foods, basée à Springdale, Arkansas, s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 augmente de 2 % à 4 %, ce qui est largement supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 2,3 %, d'après les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes de la société ont augmenté de 2,2% à 13,86 milliards de dollars au quatrième trimestre clos le 27 septembre, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 13,97 milliards de dollars.

Dans l'unité de poulet de Tyson, les volumes de vente trimestriels ont augmenté de 3,8 %. Les volumes de la division bœuf de Tyson ont chuté de 8,4 %, mais les ventes ont augmenté de 4,3 % grâce à une hausse des prix de 17 %.

Valeurs associées

TYSON FOODS -A-
52,670 USD NYSE +1,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.11.2025 14:31 

    (Actualisé avec Visa, Mastercard et compagnies aériennes) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,9% pour le Standard & Poor's-500 ... Lire la suite

  • Des travailleurs préparent une fosse commune pour des Palestiniens dans un cimetière de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 Novembre 2025. ( AFP / Bashar Taleb )
    L'envoyé américain Kushner discute avec Netanyahu de la trêve à Gaza
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:23 

    L'envoyé américain pour le Proche-Orient Jared Kushner s'est entretenu lundi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'heure où Washington cherche à s'assurer du maintien de la trêve à Gaza après la libération de la majorité des otages. ... Lire la suite

  • Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    information fournie par BoursoBank 10.11.2025 14:20 

    Plusieurs études démontrent que la Bourse reste le meilleur investisement sur le long terme. Problème, le sujet apparait souvent comme complexe et risqué pour bon nombres de Français. Surtout, le mécanisme de fixation de prix et la fonction du passage d'ordre peuvent vite ... Lire la suite

  • L'ancien président français Nicolas Sarkozy le jour de son incarcération à la prison de la Santé
    France: La justice accepte la demande de mise en liberté de Sarkozy
    information fournie par Reuters 10.11.2025 14:17 

    La Cour d'appel de Paris s'est prononcée lundi en faveur de la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, détenu depuis le 21 octobre dans l'attente de son procès en appel pour l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. La remise en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank