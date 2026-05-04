Tyson Foods en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

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4 mai - ** L'action du transformateur de viande Tyson Foods

TSN.N progresse de 2 % à 64,92 $ en pré-ouverture ** La société dépasse les prévisions d' en matière de bénéfices trimestriels et de chiffre d'affaires, la hausse des ventes de poulet compensant la baisse de la demande de bœuf haut de gamme

** La société annonce un BPA ajusté de 87 cents au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 78 cents - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 4,4 % pour atteindre 13,65 milliards de dollars, contre des prévisions de 13,61 milliards de dollars

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et relève ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté de 2,1 à 2,3 milliards de dollars à 2,2 à 2,4 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, TSN affichait une hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année