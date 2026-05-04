Tyson Foods en baisse à New York malgré des résultats solides

(Zonebourse.com) - Tyson Foods recule ce lundi dans les premiers échanges à Wall Street, bien que le premier transformateur de viande aux Etats-Unis ait fait état de résultats trimestriels au-dessus des attentes du marché, principalement à la faveur des solides performances de ses activités de poulet et de plats préparés.

Le groupe basé à Springdale (Arkansas) a annoncé ce matin que son bénéfice opérationnel avait atteint 435 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec 100 millions un an plus tôt.

Hors exceptionnels, le numéro un américain de la viande a dégagé un bénéfice net par action de 87 cents, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 78 cents par action.

Ses ventes ont augmenté de 4,4% à 13,65 milliards de dollars, contre un consensus de 13,58 milliards, la hausse moyenne de 4,1% de ses prix de vente ayant plus que compensé le repli de 2,3% de ses volumes.

Objectifs relevés pour l'exercice 2026

"La division poulet reste le principal moteur des bénéfices", commentent ce matin les analystes de Piper Sandler. "La marge s'y avère nettement plus élevée que prévu, environ 1,2 point de pourcentage au-dessus de notre prévision", relève le broker américain.

"Tyson devrait par ailleurs gagner des parts de marché au second semestre 2026, car l'un de ses concurrents, Koch Foods, a vu l'une de ses usines gravement endommagée par un incendie", ajoute le courtier.

"Enfin, l'entreprise améliore sa rentabilité en se concentrant davantage sur les produits à forte valeur ajoutée (produits transformés ou préparés plutôt que de la viande brute)", ajoute Piper Sandler.

Tyson dit désormais prévoir un résultat opérationnel ajusté allant de 2,2 à 2,4 milliards de dollars pour l'exercice 2026, un chiffre supérieur à sa précédente estimation qui était comprise entre 2,1 et 2,3 milliards.

"Portés par la demande constante pour les protéines et par notre capacité éprouvée à innover et à agir, nous sommes idéalement placés pour créer de la valeur sur le long terme", a assuré Donnie King, son directeur général.

L'action cédait 0,9% lundi matin après un peu moins d'une demi-heure de transactions, mais gagnait encore 7,6% depuis le début de l'année, contre un gain de 5,5% pour l'indice S&P 500.

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