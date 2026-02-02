Tyson Foods dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la demande de poulet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe américain Tyson Foods TSN.N a annoncé lundi des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes, la forte demande pour ses produits à base de poulet ayant éclipsé les pertes importantes enregistrées dans son secteur de la viande bovine.

Les prix de la viande bovine ont augmenté car les éleveurs ont réduit la taille du cheptel bovin américain à la suite d'une sécheresse persistante qui a brûlé les pâturages et augmenté les coûts d'alimentation, déplaçant une partie de la demande vers le poulet moins coûteux.

Au 1er janvier, le cheptel bovin a atteint son niveau le plus bas depuis 75 ans , a indiqué vendredi le ministère américain de l'agriculture.

Bien que les conditionneurs de viande, dont Tyson, profitent des prix élevés, ils ont payé des coûts plus élevés pour acheter des bovins à abattre en raison de l'offre limitée.

Les ventes de l'unité de poulet de Tyson ont augmenté de 3,7 % au cours du trimestre, tandis que les volumes de ventes de bœuf ont chuté de 7,3 % alors que les prix ont augmenté de 17,2 %.

Les ventes nettes de la société basée à Springdale, dans l'Arkansas, ont augmenté de 5,1 % pour atteindre 14,31 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 14,09 milliards de dollars. Son bénéfice ajusté par action de 97 cents a dépassé les attentes de 94 cents.

Tyson prévoit une augmentation des ventes de 2 à 4 % pour l'exercice 2026, par rapport à l'année dernière, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes de 2,8 %, selon les données compilées par LSEG.

La société a relevé ses perspectives de revenu ajusté pour le poulet, le porc et les aliments préparés pour l'exercice 2026 et a réduit sa perte prévue pour le bœuf.

Pour le poulet, Tyson prévoit un bénéfice d'exploitation sectoriel de 1,65 milliard de dollars à 1,90 milliard de dollars sur une base ajustée pour l'exercice 2026. Auparavant, elle prévoyait un résultat d'exploitation ajusté de 1,25 à 1,5 milliard de dollars.

Le conditionneur de viande a commencé à procéder à des licenciements massifs en janvier dans une grande usine de bœuf qu'il ferme à Lexington, au Nebraska, qui employait environ 3 200 personnes. L'entreprise a également annoncé qu'elle réduirait les activités d'une usine de viande bovine à Amarillo, au Texas.