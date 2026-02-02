Tyson Foods dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la hausse de la demande de poulet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires aux paragraphes 5 et 11)

*

L'augmentation de la demande de poulet compense les pertes subies par le bœuf pour l'industrie de la viande

*

Les ventes nettes de Tyson augmentent de 5,1 %, dépassant les estimations des analystes

*

L'unité de production de viande bovine affiche une perte de 143 millions de dollars en raison de la hausse des coûts du bétail

*

par Tom Polansek et Angela Christy M

Le conditionneur de viande américain Tyson Foods TSN.N a annoncé lundi des bénéfices trimestriels plus élevés que prévu, la demande accrue pour ses produits à base de poulet ayant éclipsé les pertes considérables de son unité de production de viande bovine. Les prix de la viande bovine ont atteint des sommets alors que les éleveurs ont réduit le cheptel bovin américain à son niveau le plus bas depuis 75 ans en raison d'une sécheresse persistante qui a brûlé les pâturages et augmenté les coûts d'alimentation.

Bien que la demande ait largement résisté, les prix élevés ont poussé certains consommateurs à manger davantage de poulet, moins coûteux. En janvier, la confiance des consommateurs américains s'est effondrée pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus de 11 ans et demi, en raison de l'inquiétude croissante suscitée par les prix élevés et l'atonie du marché de l'emploi.

La demande de poulet devrait bénéficier du fait que l'offre de bétail devrait rester limitéejusqu'en 2027, a déclaré le directeur général de Tyson, Donnie King, aux analystes lors d'une conférence de presse.

"Les consommateurs optent de plus en plus pour des choix de protéines orientés vers la valeur", a déclaré Devin Cole, directeur de l'exploitation, lors de la conférence téléphonique.

Les actions ont augmenté après avoir baissé plus tôt dans la session.

LES PRIX DU BŒUF ONT ATTEINT UN NIVEAU RECORD EN DÉCEMBRE

Le président américain Donald Trump a subi des pressions pour aborder la question de l'accessibilité financière et s'est engagé à réduire les prix du bœuf en octobre. Pourtant, les prix des steaks et des hamburgers ont augmenté.

Raymond James a indiqué dans une note qu'il pourrait être prématuré de penser que les prix du bœuf ont atteint leur maximum en raison des signes limités indiquant que les éleveurs commencent à reconstituer le troupeau. Une fois ce processus entamé, l'offre se resserre et les prix augmentent encore avant que la production ne s'accroisse. Selon le Bureau of Labor Statistics, les prix de détail du bœuf haché en décembre ont augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente, atteignant le niveau record de 6,69 dollars la livre. Les conditionneurs de viande bénéficient de la hausse des prix, mais ils ont également payé plus cher pour acheter le bétail destiné à l'abattage. Tyson a déclaré que ses coûts de bétail avaient augmenté de 850 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 27 décembre, par rapport à l'année précédente.

"Nous avons un grand défi à relever en ce qui concerne la viande de bœuf", a déclaré M. King. "Nous nous penchons sur la question et cherchons des solutions au-delà de ce que nous pouvons contrôler."

Tyson a déclaré en novembre qu'elle fermait une importante usine de viande bovine au Nebraska et qu'elle réduisait les activités d'une usine au Texas.

LE VOLUME DES VENTES DE VIANDE BOVINE BAISSE, LES PRIX MONTENT EN FLÈCHE

Les ventes nettes trimestrielles de Tyson ont augmenté de 5,1 % pour atteindre 14,31 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 14,09 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 97 cents a dépassé les attentes de 94 cents.

Les ventes de poulets ont augmenté de 3,7 %, bien que le bénéfice d'exploitation ajusté du segment ait chuté à 459 millions de dollars, contre 471 millions de dollars l'année précédente.

Pour le bœuf, les volumes de vente trimestriels ont chuté de 7,3 % alors que les prix ont grimpé de 17,2 %. L'unité a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 143 millions de dollars, contre un bénéfice de 6 millions de dollars un an plus tôt.