Tyson Foods déclare avoir des plans de succession après le départ choc d'un cadre supérieur

Tyson Foods TSN.N a cherché à rassurer les investisseurs sur la mise en place de plans de succession jeudi, après avoir annoncé cette semaine qu'un cadre considéré par certains analystes comme un possible futur directeur général avait quitté l'entreprise en raison d'infractions à la conduite. Le conditionneur de viande a déclaré mardi en fin de journée que le directeur de la chaîne d'approvisionnement Brady Stewart, qui a également supervisé ses activités dans les secteurs du bœuf, du porc et des aliments préparés, avait enfreint son code de conduite. Les représentants de Tyson n'ont pas répondu aux questions concernant les violations.

La société a nommé Devin Cole, qui dirigeait ses activités volailles et internationales, au poste de directeur de l'exploitation et a déclaré qu'il superviserait ces unités ainsi que le bœuf, le porc et les aliments préparés.

Les actions ont atteint leur niveau le plus bas en un mois mercredi, le changement de direction ayant surpris les investisseurs et les analystes. Certains avaient considéré Brady Stewart, ancien directeur de l'exploitation de Smithfield Foods

SFD.O , comme un candidat à la succession du directeur général de Tyson, Donnie King.

"Nous avons mis en place un mécanisme de succession très solide dans notre entreprise", a déclaré Devin Cole lors de la diffusion sur Internet de la Barclays Global Consumer Staples Conference (conférence mondiale sur les biens de consommation de base).

Interrogé sur l'élargissement de son rôle, Devin Cole a déclaré qu'il avait connu les secteurs du bœuf, du porc et des aliments préparés pendant son passage chez Tyson et qu'il ne s'attendait pas à des changements majeurs.

"Heureusement, ce n'est pas une surprise totale pour moi ou pour d'autres", a-t-il déclaré. Tyson a dû faire face à des dépenses de consommation prudentes et son secteur de la viande bovine a perdu de l'argent en raison de la faiblesse de l'offre de bétail aux États-Unis , qui a contraint les bouchers à payer plus cher pour acheter du bétail destiné à l'abattage. Mais la société a relevé ses prévisions de revenus annuels le mois dernier grâce à l'amélioration des marges bénéficiaires trimestrielles dans ses unités de production de poulet, de porc et d'aliments préparés.

"Brady avait fait du bon travail en améliorant les performances relatives de Tyson dans les secteurs du bœuf, du porc et des aliments préparés, et j'avais pensé qu'il était l'héritier présomptif", a déclaré Heather Jones, fondatrice de Heather Jones Research, qui se concentre sur les entreprises du secteur de l'agriculture et de la viande.

"Son départ a été un choc."