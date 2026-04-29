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Tyler Technologies revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande du secteur public
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tyler Technologies TYL.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur une forte demande de la part de ses clients fédéraux pour ses principaux produits et services logiciels.

Les actions de la société basée à Plano, au Texas, ont progressé de près de 2 % en séance prolongée.

* Tyler a tiré parti de la transformation numérique en cours du secteur public, les agences locales, étatiques et fédérales transférant leurs opérations vers des plateformes basées sur le cloud.

* Les investisseurs se sont également intéressés à la capacité de la société à générer une croissance organique et à accroître ses marges, alors qu'elle transfère une part croissante de ses activités vers un modèle SaaS (Software-as-a-Service) (SaaS).

* Le chiffre d'affaires SaaS a progressé de 23,5 % au premier trimestre, grâce à l'accélération de la croissance des prises de commandes. « La bonne santé de la demande du secteur public s'est reflétée dans la forte croissance de nos prises de commandes », a déclaré la directeur général Lynn Moore.

* La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,54 et 2,58 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 2,50 à 2,55 milliards de dollars.

* Elle prévoit également un bénéfice par action ajusté compris entre 12,50 et 12,75 dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes, qui se situaient entre 12,40 et 12,65 dollars.

* La société fournit des logiciels et des services intégrés au secteur public, permettant aux villes, aux écoles et à d'autres organismes gouvernementaux de gérer des fonctions essentielles telles que la justice, la sécurité publique et les finances.

* Tyler a annoncé une hausse de 8,6 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 613,5 millions de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 609,1 millions de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 3,09 dollars par action, contre des estimations de 3,00 dollars par action .

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