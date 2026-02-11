Tyler Technologies prévoit un chiffre d'affaires annuel en baisse en raison du ralentissement des dépenses en logiciels

Tyler Technologies TYL.N a prévu un chiffre d'affaires pour l'année 2026 inférieur aux attentes de Wall Street mercredi, alors que les entités gouvernementales réduisent leurs budgets en raison de l'incertitude économique, ce qui a fait chuter les actions du développeur de logiciels de plus de 8 % dans les échanges prolongés.

La société, qui dépend fortement du secteur public, est exposée aux cycles budgétaires des gouvernements des États, des comtés et des municipalités des États-Unis, le ralentissement économique ou les déficits de financement pouvant exercer une pression sur les réservations et la croissance organique.

Le rythme des migrations vers le cloud au cours des deux prochaines années suscite de plus en plus d'inquiétudes, car les gouvernements mettent plus de temps à approuver les projets dans un contexte de budgets plus serrés et de processus d'achat plus longs.

Pour 2026, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,50 et 2,55 milliards de dollars, inférieur aux attentes de 2,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel des abonnements augmente entre 12 et 15 %, alors que les analystes prévoient une croissance de 15,4 %.

Pour le quatrième trimestre, Tyler a déclaré un chiffre d'affaires de 575,2 millions de dollars, ce qui est inférieur aux attentes moyennes des analystes, qui étaient de 591,1 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté par action pour le trimestre s'est élevé à 2,64 dollars, manquant les estimations de 2,72 dollars.