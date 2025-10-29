 Aller au contenu principal
Tyler Technologies dépasse ses estimations de recettes trimestrielles grâce à une forte demande de services informatiques
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tyler Technologies TYL.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, bénéficiant d'une forte demande pour ses services basés sur des logiciels alors que les clients cherchent à numériser leurs opérations et à transférer leur travail vers le nuage.

Tyler a bénéficié d'une transition vers un modèle commercial d'abonnement à des logiciels, car il cherche à aider ses clients du secteur public à rationaliser leurs opérations avec le nuage.

"Les indicateurs avancés des ventes restent stables, reflétant un pipeline de nouvelles affaires en bonne santé, soutenu par un environnement budgétaire résilient et une demande soutenue de modernisation numérique", a déclaré Lynn Moore, la directrice générale de Tyler, dans un communiqué.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 595,9 millions de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations de 594,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré un bénéfice net par action de 1,93 $ pour le trimestre, contre un bénéfice de 1,74 $ par action il y a un an.

Tyler a relevé la limite inférieure de son chiffre d'affaires annuel prévu entre 2,34 et 2,36 milliards de dollars, par rapport à sa projection précédente de 2,33 à 2,36 milliards de dollars.

