TXSE : la SEC approuve la demande de création d'une nouvelle bourse des valeurs basée à Dallas

Le TXSE prévoit d'ouvrir ses portes en 2026 et de commencer à attirer de nouvelles sociétés

La bourse de Dallas espère inverser la tendance à la diminution du nombre d'entreprises publiques

Les bailleurs de fonds de la TXSE comprennent BlackRock et Citadel Securities

Le TXSE a déclaré mardi que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait approuvé sa demande de lancement d'une nouvelle bourse, ouvrant ainsi la voie au Texas Stock Exchange, basé à Dallas, pour commencer à négocier des actions et des produits négociés en bourse d'ici le début de l'année 2026.

L'initiative, soutenue par des poids lourds du secteur de l'investissement tels que BlackRock BLK.N , Citadel Securities et Charles Schwab SCHW.N , vise à réduire la domination des deux bourses nationales existantes qui, en plus de la négociation, offrent des services de cotation aux entreprises qui cherchent à accéder aux marchés publics aux États-Unis.

"Il est passionnant de voir une bourse nationale de valeurs mobilières bien capitalisée être approuvée par la SEC pour la première fois depuis des décennies", a déclaré Hillary Holmes, associée de Gibson Dunn à Houston et co-présidente du groupe de pratique des marchés de capitaux du cabinet d'avocats.

Elle a ajouté toutefois qu'il faudra peut-être du temps à la TXSE pour constituer une large liste de sociétés nouvellement cotées et atteindre son objectif de devenir une menace concurrentielle pour le New York Stock Exchange (NYSE) et le National Association of Securities Dealers Automated Quotations (Nasdaq).

Le Nasdaq a refusé de commenter l'approbation du TXSE. Le NYSE n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Le TXSE a déclaré qu'il visait à réduire la charge liée à l'introduction en bourse et au maintien de la cotation en bourse. Selon les données de la SEC, le nombre de sociétés cotées en bourse aux États-Unis est tombé à environ 4 400, alors qu'il culminait à plus de 8 000 dans les années 1990.

Pour inverser cette tendance, le Texas Stock Exchange a déclaré qu'il prévoyait d'attirer des sociétés cotées dans des secteurs à forte croissance, tels que l'énergie, la technologie et l'industrie manufacturière. Elle cherchera également à tirer parti des perceptions selon lesquelles le Texas est favorable aux entreprises, avec des impôts moins élevés et des réglementations plus légères.

Un certain nombre d'entreprises ont transféré leur siège social au Texas ces dernières années, notamment Tesla TSLA.O .

"(Texas) a une vision à long terme pour stimuler la croissance économique, rationaliser les réglementations et construire une infrastructure financière", a déclaré James Lee, le fondateur et directeur général de la nouvelle bourse, dans un communiqué de presse.

Laura Morrison, conseillère stratégique de la TXSE et membre de son conseil consultatif sur les normes d'admission à la cote et la gouvernance, a déclaré que la bourse avait pour objectif d'obtenir de nouvelles inscriptions à la cote, soit de la part de sociétés faisant appel public à l'épargne pour la première fois, soit à la suite du transfert d'une société de la NYSE ou du Nasdaq vers la TXSE.

Hillary Holmes, de Gibson Dunn, a toutefois souligné que de nombreux facteurs échappant au contrôle d'une bourse influent sur la décision des entreprises d'entreprendre une introduction en bourse (IPO) ou de rester cotées en bourse.

Ces décisions, dit-elle, "sont le résultat d'une action du Congrès ou d'une réglementation de la SEC, la seconde fluctuant en fonction de la présidence de la Maison Blanche".

Elle a ajouté que la bourse aurait une marge de manœuvre sur des questions telles que la composition du conseil d'administration et de ses comités, qui sont le genre de sujets que les candidats à l'introduction en bourse ont parfois du mal à aborder au cours des dernières étapes de la préparation de l'introduction en bourse.

Le TXSE a annoncé pour la première fois ses projets en juin 2024, y compris les détails du soutien financier de BlackRock et Citadel. Elle a soumis sa demande officielle pour approbation par la SEC en janvier.

Depuis lors, elle a recruté des talents sur d'autres places boursières, notamment deux cadres chevronnés du secteur des fonds négociés en bourse (ETF) provenant de ses rivaux Cboe Global Markets CBOE.Z et Nasdaq.

Mais ces rivaux ne restent pas inactifs. Le 31 mars, le NYSE a ouvert son propre bureau au Texas, annonçant que Trump Media & Technology serait la première société à y être cotée. Le Nasdaq prévoit également de rivaliser pour les affaires au Texas en ouvrant un nouveau siège régional dans l'État.